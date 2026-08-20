Chef der Al-Haschd asch-Schaabi-Organisation: Der Iran hat gegen einen Weltkrieg standgehalten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Nachrichtenportal «Al-Ma'aluma» erklärte Faleh al-Fayyad, Chef der Organisation «Al-Haschd asch-Schaabi», in einem Interview mit dem Fernsehsender «Asch-Scharqiya»: Der Iran sah sich einem fast weltweiten Krieg gegenüber und konnte den Herausforderungen standhalten.

Er erklärte ebenfalls: Ich habe alle Ämter aufgegeben, weil ich meine Aufgabe in der «Al-Haschd asch-Schaabi» für eine Ehre halte, die über jede andere Ehre hinausgeht.

Al-Fayyad sagte zum staatlichen Waffenmonopol auch: Das Waffenmonopol durch Gewaltanwendung wird zu einer Konfrontation führen, und dies wird nicht geschehen.

Der Chef der irakischen Organisation «Al-Haschd asch-Schaabi» hielt es auch für unwahrscheinlich, dass es nach Ablauf der Frist für das Waffenmonopol bewaffneter Gruppen Ende September zu Auseinandersetzungen zwischen Irakern kommen werde.

Er sagte: Nach Ablauf der Frist für das Waffenmonopol wird es keinen bewaffneten Konflikt geben, und dieses Datum wird ein Feiertag und ein neuer Tag für den Irak sein. Wir akzeptieren keine offene Bewaffnung nach dem 1. Oktober.

Er betonte: Trotz der Überschneidungen zwischen der «Al-Haschd asch-Schaabi» und bewaffneten Gruppen im Irak ist die Volksmobilisierung nicht für bewaffnete Gruppen verantwortlich.