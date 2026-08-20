Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärten mehrere amerikanische Beamte gegenüber dem Portal «Axios», dass amerikanische Streitkräfte eine Route für die Einfahrt in die Straße von Hormus und die Ausfahrt daraus geschaffen hätten, um täglich Millionen von Barrel Öl über diese Route zu transportieren.

Gemäß dieser Behauptung der Beamten «werden täglich etwa 10 Millionen Barrel Öl an den Energiemarkt geliefert, was der Hälfte der Ölmenge entspricht, die vor Kriegsbeginn über diese Route transportiert wurde».

Ein anderer amerikanischer Beamter behauptete im Gespräch mit «Axios» erneut, dass die Streitkräfte seines Landes seit zwei Monaten die Kontrolle über die südliche Route der Straße von Hormus hätten und dass die Islamischen Revolutionsgarden möglicherweise nur in der Lage seien, auf dieser Route Störungen zu verursachen.

Mehrere andere Beamte behaupteten in Gesprächen mit diesem Portal ebenfalls, dass die Fähigkeit Irans, den Schiffsverkehr auf der südlichen Route der Straße von Hormus zu überwachen, abgenommen habe.

Ein amerikanischer Beamter erklärte in einer ernsten Behauptung weiter, dass die Streitkräfte seines Landes am Montagabend 8 iranische Drohnen und zwei Marschflugkörper abgeschossen hätten.

«Axios» berichtete ebenfalls unter Berufung auf Trump, dass eine große Menge Öl durch die Straße von Hormus fließe.