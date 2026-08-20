Azizi: Die iranische Nation wird bei der Verteidigung ihrer nationalen Interessen keinen Tribut zahlen

Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments sagte unter Bezugnahme auf den Plan des Parlaments zur Gewährleistung der geopolitischen Sicherheit der Region und die strategische Bedeutung der Straße von Hormus: Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran spielen eine besondere Rolle beim Schutz der Sicherheit des Landes und der Region.

Azizi richtete sich an die Länder der Region und die arabischen Scheichs am Persischen Golf und sagte: Sie müssen Ihre Haltung gegenüber den USA und der militärischen Präsenz dieses Landes klar festlegen; man kann nicht einerseits Sicherheit im Schatten der US-Präsenz suchen und andererseits behaupten, nachhaltige Sicherheit zu erreichen.

Azizi betonte, dass die Sicherheit der Region von den Ländern der Region und ohne Rückgriff auf fremde Mächte gewährleistet werden muss, und sagte: Die iranische Nation wird auf dem Weg der Verteidigung ihrer nationalen Interessen und ihrer Sicherheit keinen Tribut zahlen.

Er fügte hinzu: Sich auf die USA zu stützen, ist wie sich auf eine Papiermauer zu stützen; eine Mauer, die angesichts des Willens der Völker und der regionalen Veränderungen zusammenbrechen wird.