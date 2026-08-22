Trumps sinnlose und wiederholte Äußerungen über ein Abkommen mit dem Iran und die Straße von Hormus

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, behauptete Donald Trump, der US-Präsident, in Fortsetzung seiner wiederholten und überholten Äußerungen, die in den letzten Monaten und Wochen immer wieder geäußert wurden: Der Iran strebe nach einem Abkommen, und die USA hätten die „vollständige Kontrolle“ über die Grenzen und die Straße von Hormus.

Trump behauptete auch, dass der Iran kein Geld mehr habe und nicht in der Lage sei, die Gehälter seiner Polizei- und Streitkräfte zu zahlen.

Ohne sich von seinen wiederholten Äußerungen ermüden zu lassen, behauptete er: Die Iraner wollen unbedingt ein Abkommen erreichen, aber sie sind nicht bereit, ein „angemessenes Abkommen“ zu akzeptieren.

In Äußerungen, die eher dazu dienten, die internen Spannungen in den USA zu beruhigen, die durch die steigenden Treibstoffpreise aufgrund der Schließung der Straße von Hormus in Aufruhr versetzt wurden, behauptete er: Sobald die Iran-Frage gelöst ist, werden die Ölpreise unter das derzeitige Niveau fallen.

Trump behauptete: Der Iran wird niemals eine Atombombe besitzen. Sie wollen unbedingt ein Abkommen erreichen, aber wir wissen nicht einmal, ob wir selbst so etwas wollen.

In einem anderen Teil seiner Äußerungen wiederholte er seinen unrealistischen Wunsch und behauptete in verächtlichen Worten: Ich betrachte die Straße von Hormus derzeit als US-Territorium.

Der US-Präsident, der seine ermüdenden Behauptungen, die täglich wiederholt werden, fortsetzte, behauptete: Der Iran ist das einzige Land der Welt, in dem niemand Präsident sein will.