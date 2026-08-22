Domino der Rücktritte in Trumps Regierung; Vize-Kriegsminister tritt zurück

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Wall Street Journal berichtet, bereitet sich „Dan Driscoll“, der US-Heeresminister, darauf vor, die Regierung von Donald Trump zu verlassen; ein Schritt, der nach monatelangen Meinungsverschiedenheiten und Spannungen mit Pete Hegseth, dem US-Verteidigungsminister, erfolgen soll.

Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Beamte sagten der Wall Street Journal am Freitag, dass Driscoll damit rechnet, vor Ende dieses Kalenderjahres von seinem Posten zurückzutreten, und dieser Abgang könnte sogar früher erfolgen.

Der mögliche Rücktritt Driscolls könnte weitere Veränderungen in den oberen Führungsebenen der US-Armee nach sich ziehen.

Zuvor hatte Hegseth im April General „Randy George“, den Stabschef der US-Armee, abrupt entlassen, und Trump hat bisher keinen dauerhaften Kandidaten für seine Nachfolge vorgeschlagen.

Derzeit nimmt General „Christopher Laniow“, der zuvor als leitender militärischer Assistent von Hegseth tätig war, vorübergehend die Aufgaben des Stabschefs der Armee wahr.