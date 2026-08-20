Das Beharren auf der gescheiterten Politik der USA wird weitere Niederlagen bringen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, in Reaktion auf die angedrohten „wirtschaftlichen Operationen“ gegen den Iran, dass diese Drohungen ein Versuch seien, die amerikanische Öffentlichkeit von den innerwirtschaftlichen Krisen des Landes abzulenken.

Araghchi schrieb in einem Beitrag unter Bezugnahme auf die Drohung einer „wirtschaftlichen Operation“ gegen den Iran: Diese Drohung dient in Wirklichkeit der Ablenkung der amerikanischen Öffentlichkeit von den inneren Finanzkrisen, nämlich den beispiellosen Schulden und dem dramatischen Anstieg der Bankzinsen in den USA.

Der Außenminister unseres Landes fügte hinzu: Das Beharren auf der Fortsetzung gescheiterter Politik wird nur weitere Niederlagen bringen und die Feindseligkeit der Iraner zur Folge haben.

Er kritisierte zudem die Wirtschaftspolitik der USA gegenüber verschiedenen Ländern und stellte klar: Der Wirtschaftsterrorismus der USA bedroht die Weltwirtschaft und die nationale Souveränität der Länder auf der ganzen Welt.