Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Naftali Bennett, der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes und Rivale des derzeitigen Premierministers Benjamin Netanjahu bei den kommenden Wahlen in den besetzten Gebieten: „Katar ist kein kompliziertes oder negatives Land, sondern ein Feind. Wer nicht versteht, dass Katar ein Feind ist, kann Israel nicht führen.“

Er fügte hinzu: „Die Sicherheitsbehörden warnen das israelische Kabinett vor der schrecklichen Gefahr des katarischen Einflusses und stoppen Sicherheitsgeschäfte mit diesem Land, aber die politische Führung in Tel Aviv schließt immer noch die Augen vor der Gefahr dieses antisemitischen Krebses, der uns schadet.“

Netanjahus Wahlrivale sagte: „Im zukünftigen Kabinett werden wir Katar zum Feindstaat erklären und diesen Krebs, der seine Metastasen in verschiedene Teile Israels geschickt hat und sogar bis ins Büro des Premierministers vorgedrungen ist, aus unserer Mitte entfernen.“

Trotz Bennetts Behauptung einer Nähe Katars zum Kabinett Netanjahus unterhält Doha enge Beziehungen zu palästinensischen Widerstandsgruppen, einschließlich der Hamas.