Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete Le Monde, dass die Region des Nahen Ostens stets entscheidend und maßgeblich für die Leistung der US-Präsidenten war und dass diese Leistung im Falle Trumps ungenügend und ohne durchdachte Maßnahmen gewesen sei.

Laut diesem Bericht hat dieser Bewohner des Weißen Hauses innerhalb von weniger als zwei Jahren eine Bilanz voller Niederlagen vorgelegt. In diesem Zusammenhang kann insbesondere die Kriegstreiberei der USA und des zionistischen Regimes gegen den Iran genannt werden, da die Ergebnisse dieses Krieges völlig dem Wunsch Washingtons, seine Stärke und Macht zu demonstrieren, zuwiderliefen und letztlich zur Krise der Schließung der Straße von Hormus und zum Rückzug der USA führten.

Le Monde wies auch auf den Druck der arabischen Golfstaaten hin, zusammen mit Bedenken über die Verringerung der amerikanischen Waffenbestände, die bei Trumps Rückzug von seinen Drohungen eines erneuten Angriffs auf den Iran eine Rolle spielten. Dieser Rückzug untergrub die Position der USA als sogenannter Sicherheitsgarant der Region und veranlasste Saudi-Arabien, Pakistan und die Türkei, ein trilaterales Abkommen zu unterzeichnen. Dieser Schritt zeigt das nachlassende Vertrauen der regionalen Länder in die USA.

Was Palästina betrifft, steht Trump vor einer weiteren Krise. Es gelang ihm nicht, die zionistische Armee zum Rückzug aus dem Gazastreifen zu zwingen, was die Umsetzung von Trumps Plan für den Wiederaufbau Gazas erschwert. Der US-Präsident zeigte durch die Aufhebung der Sanktionen gegen extreme Siedler, dass seine Politik im Nahen Osten widersprüchlich ist.