CNN: Drohungen und Rückzug sind zur üblichen Methode Trumps geworden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete CNN, dass es nicht das erste Mal sei, dass Trump den Oman bedrohe, und dass die Anwendung von Drohungen zu seiner üblichen Methode im internationalen Umgang geworden sei.

Berichten zufolge hatte Trump zuvor jeden 13. Staat der Welt bedroht, und der Oman belegte Platz 15 in dieser 200 Punkte umfassenden Liste.

Er führte auch Militäraggressionen gegen sieben Länder allein in seiner zweiten Amtszeit durch, darunter den Iran, Irak, Nigeria, Syrien und Venezuela, und drohte mit Angriffen auf sieben andere Länder, darunter Kanada, Kolumbien, Kuba und Mexiko.

CNN fügte hinzu, dass Trumps Drohungen oft hohl seien. Er habe wiederholt andere bedroht und sich später zurückgezogen; selbst in Fällen, in denen der Iran Trumps Forderungen nicht erfüllt habe. Er stelle Fortschritte in den Verhandlungen oder bei Streitfragen als Vorwand für seinen Rückzug dar, aber diese Fortschritte habe es meistens nicht gegeben, was zeige, dass die Drohung Teil von Trumps Verhandlungsdruck sei.