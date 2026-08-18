Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Novosti betonte Scott Ritter, ein Militäranalytiker und ehemaliger Nachrichtendienstoffizier der US-Marine, dass weder die USA noch Europa der Ukraine helfen könnten, einen Sieg über Russland zu erringen.

Er fügte hinzu: „Es gibt keine militärische Macht oder Kampfstruktur, die die Lage in der Ukraine verändern könnte. Die USA haben praktisch zugegeben, dass sie nichts für einen Sieg der Ukraine tun können. Sie erteilen der Ukraine keine Genehmigung zur Herstellung von Patriot-Raketen und zum Zugang zu sensiblen Technologien, weil niemand den Ukrainern vertraut.“

Ritter erklärte: „Die Europäer wollen ebenfalls keine Patriot-Raketen aus ihren Lagern holen und in die Ukraine schicken. Auch sie haben dieses Land aufgegeben.“

Er stellte klar: „Die USA und Europa wissen, dass die Ukraine mit der Zeit in eine noch instabilere Lage geraten wird; ein kalter Winter steht bevor, ohne Strom, Treibstoff, Gas, Nahrung und ohne alles andere.“