Behauptung des Wall Street Journal: Trump will die Konfrontation mit dem Iran beenden

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die amerikanische Zeitung The Wall Street Journal berichtet, will US-Präsident Donald Trump die Konfrontation mit dem Iran beenden und einen Sieg über dieses Land erklären, ohne ein Atomabkommen zu erreichen.

Die Zeitung berichtete, dass Trump diese Idee privat mit seinen hochrangigen Beratern erörtert habe und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für die internationale Schifffahrt durch Iran eine der Hauptbedingungen sei.

Diese Beamten sagten dem Wall Street Journal, dass, wenn die USA das (friedliche) Atomprogramm des Iran eindämmen könnten und der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder aufgenommen werde, die Wahrscheinlichkeit größer sei, dass Trump die Waffenruhe «auf unbestimmte Zeit» verlängere.

Die amerikanische Zeitung The Wall Street Journal schrieb: Es wird erwartet, dass Trump, wenn Iran die Straße von Hormus vollständig öffnet, die Seeblockade gegen dieses Land aufheben wird. Trump könnte die Waffenruhe unter der Bedingung verlängern, dass das Atomprogramm begrenzt wird und die Schifffahrt in der Straße von Hormus wieder aufgenommen wird. Trump hat seinen Assistenten gesagt, dass Teheran während seiner Präsidentschaft nicht in der Lage sein werde, seine nuklearen Aktivitäten wieder aufzunehmen.