Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website An-Nashra berichtet, kritisierte die Amal-Bewegung angesichts des anhaltenden Beharrens der libanesischen Regierung auf direkten Verhandlungen mit den Zionisten und Kapitulationsabkommen diese Regierungsmaßnahmen scharf.

Ali Khurayis, ein hochrangiger Abgeordneter des libanesischen Parlaments und Mitglied der Amal-Bewegung, erklärte anlässlich des Jahrestags der Explosion im Hafen von Beirut, dass die Amal-Bewegung von Anfang an die volle Aufklärung über die Hafensprengung sowie eine transparente und faire Untersuchung gefordert habe, die Verantwortlichkeiten klären und die Täter zur Rechenschaft ziehen solle – fernab von jeglicher Voreingenommenheit oder Politisierung, um den Opfern und ihren Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

In seiner weiteren Rede kritisierte er die Fortsetzung der direkten Verhandlungen der libanesischen Regierung mit dem zionistischen Feind, deren neue Runde gestern in Rom stattfand, und sagte: «Es ist vollkommen erwiesen, dass der zionistische Feind keine Vereinbarungen oder Abkommen respektiert und sich nicht an die Waffenruhe hält. Stattdessen setzt dieses Regime seine täglichen Angriffe fort, verübt Massaker, zerstört, brennt Häuser nieder und greift Zivilisten an.»

Dieser Vertreter der Amal-Bewegung betonte: «All diese Verbrechen der Zionisten geschehen vor dem Hintergrund eines verdächtigen internationalen Schweigens und der Unfähigkeit der Weltgemeinschaft, die Besatzer zur Umsetzung internationaler Resolutionen und zur Einstellung ihrer Aggressionen zu zwingen.»

Ali Khurayis erklärte: «Der Libanon wird seinen nationalen Rechten treu bleiben, und der Wille des Widerstands, der aus der Verpflichtung gegenüber dem Weg Imam Husseins (Friede sei mit ihm) und den Opfern der Märtyrer erwächst, wird alle Versuche und Verschwörungen des Feindes zur Aggression und Vorherrschaft über unser Land zunichtemachen.»

Abschließend rief er zur Stärkung der nationalen Einheit und zur Bindung an die Option des Widerstands im Kampf gegen die Besatzung und zur Verteidigung der nationalen Souveränität auf und sagte: «Die libanesische Armee ist bereit, sich in allen Gebieten zu stationieren, aus denen sich der zionistische Feind zurückzieht.»