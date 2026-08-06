Erhöhung der militärischen und sicherheitspolitischen Bereitschaft im Irak

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, gab das irakische Sicherheitsinformationszentrum bekannt, dass die Sicherheits- und Kampfbereitschaft der Sicherheits- und Militärkräfte gemäß den Richtlinien des Oberbefehlshabers der Streitkräfte des Landes erhöht wurde.

Laut dem Bericht dieser irakischen Sicherheitsbehörde wurde diese Entscheidung im Rahmen der Aufrechterhaltung eines hohen Bereitschaftsniveaus aller Sicherheitskräfte und der Steigerung ihrer Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben getroffen.

Einige irakische Quellen teilten mit, dass das Ziel dieser Maßnahme die Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen zur Überwachung der Bewegungen der Widerstandsgruppen und zur Verhinderung jeglicher Angriffe vom irakischen Territorium aus gegen Saudi-Arabien sei.

Diese Sicherheitsmaßnahme im Irak erfolgt, nachdem die von den Widerstandsgruppen der Regierung von Ali al-Zeidi für eine Antwort auf die amerikanisch-saudische Aggression gegen die Stützpunkte der Volksmobilisierungskräfte in mehreren irakischen Provinzen gesetzte Frist am 23. des Monats (nach dem Mondkalender) abläuft.