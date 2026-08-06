New York Times enthüllt: CIA-Sonderarbeitsgruppe zur Zwietracht auf Kuba

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, enthüllte die amerikanische Zeitung «New York Times», dass die CIA heimlich eine Sonderarbeitsgruppe auf Kuba eingerichtet hat und laut mit der Operation vertrauten Quellen mit der Planung einer koordinierteren Kampagne zur Ausübung von Druck auf die kubanische Regierung begonnen hat. Ziel dieses Drucks ist es, die kubanische Regierung zu wirtschaftlichen, politischen und führungsbezogenen Veränderungen gemäß den Forderungen und gewünschten Änderungen von US-Präsident Donald Trump zu zwingen.

Diese Quellen berichteten, dass die Einrichtung dieser Gruppe es der CIA ermöglichen werde, ihre finanziellen, personellen, technischen Ressourcen und Fähigkeiten schneller auf diese Insel zu lenken. Als Ziel dieser Maßnahme wurde die Schaffung von Spaltungen unter den Politikern und politischen Eliten Kubas genannt, um das Land noch stärker unter Druck zu setzen und diejenigen, die aus US-Sicht als «anti-amerikanisch» gelten, von der Macht zu entfernen.

Berichten zufolge hat diese Gruppe begonnen, operative Offiziere für die Überprüfung und Steuerung von Spionen, Geheimdienstanalysten, Offiziere für elektronische Operationen sowie Offiziere zu ernennen, die auf «verdeckte Einflussoperationen» spezialisiert sind.