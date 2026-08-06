Yahya Sari: Wir haben die Stellungen der saudischen Söldner mit ballistischen Raketen und Drohnen zerschlagen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, erklärte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, dass sie Stellungen und Basen der saudischen Armee und ihrer Söldner mit einem groß angelegten Raketen- und Drohnenangriff getroffen und ihnen schwere Verluste zugefügt hätten.

„Yahya Sari“ verlas eine Videoerklärung zur Beschreibung dieser Operation und sagte: „Angesichts der anhaltenden Blockade und Aggression des saudischen Feindes gegen das edle jemenitische Volk, die nun fast 12 Jahre andauert, haben unsere Streitkräfte große saudische Truppenansammlungen identifiziert, die darauf abzielten, die Spannungen in den befreiten Provinzen und gegen das jemenitische Volk zu verschärfen. Daher führten unsere Streitkräfte eine groß angelegte und bedeutende Militäroperation durch, bei der die Ansammlungen der saudischen Feindkräfte in den Gebieten Ar-Ruwayk, Al-Abr, As-Saniya und anderen Lagern der sogenannten „ersten und dritten Notfall-Bataillone“ mit einer großen Anzahl ballistischer Raketen und Drohnen getroffen wurden. Die Ergebnisse dieser Operation sind wie folgt:

Hunderte von Söldnern des saudischen Feindes wurden getötet und verwundet. Zahlreiche Lager, Ansammlungen und Waffenlager des saudischen Feindes im Gebiet Al-Wudaya im Osten Jemens wurden zerstört und in Brand gesetzt. Zahlreiche militärische Ausrüstungen in den angegriffenen Lagern wurden zerstört.“

Yahya Sari fügte hinzu: „Die jemenitischen Streitkräfte warnen den verbrecherischen saudischen Feind vor jedem rücksichtslosen Akt, den er gegen unser Land und unser Volk begehen könnte, und machen Saudi-Arabien für jede Eskalation der Spannungen verantwortlich. Denjenigen unter den Söhnen unseres Landes, die getäuscht und in die Irre geführt wurden, empfehlen wir, die Lager des saudischen Feindes zu verlassen und in den Schoß ihrer Nation zurückzukehren, bevor es zu spät ist.“

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte zum Abschluss seiner Erklärung: „Wir versichern dem edlen jemenitischen Volk in allen Provinzen, dass die Streitkräfte in voller Bereitschaft sind, auf jede Eskalation der Spannungen zu reagieren, und rufen alle Söhne unserer Nation auf, die Mobilisierung fortzusetzen, sich jeder Verschärfung der saudischen Aggression zu widersetzen und saudische Ansammlungen überall anzugreifen. Wir bleiben in der Gleichung ‚Blockade gegen Blockade‘, bis die Blockade unseres Landes beendet ist.“