Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, behauptete US-Präsident Donald Trump in seinen jüngsten Äußerungen, dass die Vereinigten Staaten über riesige Munitionsvorräte verfügen, insbesondere von bestimmten Arten.

Diese Äußerungen Trumps erfolgten als Reaktion auf Enthüllungen einiger führender amerikanischer Medien, die über einen Mangel oder das Fehlen bestimmter Angriffs- und Abfangraketen im US-Waffenarsenal aufgrund des Krieges mit dem Iran berichteten und dies als Sicherheitskrise bezeichneten.

Trump erwähnte nicht die Zeit, die für die Produktion vieler amerikanischer Raketen, einschließlich der Abfangraketen TAD und Patriot, benötigt wird, behauptete jedoch, dass große Mengen an Munition produziert und je nach Bedarf in die USA geliefert worden seien.

Der US-Präsident fügte hinzu, dass Verteidigungsunternehmen daran arbeiteten, die größte Anzahl von Fabriken und Produktionsstätten in der Geschichte des Landes zu schaffen.

Unter Missachtung des Prinzips der Meinungsfreiheit erklärte er unverblümt, dass Washington bereits mit der Verfolgung von Enthüllern begonnen habe, die «verräterische Äußerungen» veröffentlichen, und wir werden versuchen, lange Haftstrafen gegen sie zu verhängen.