Foreign Affairs: Die Widerstandsachse ist intakt geblieben; die Widerstandsfähigkeit Teherans und seiner Verbündeten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte das Magazin Foreign Affairs in einem Bericht, dass sich die Widerstandsachse trotz der Entwicklungen in der Region in den letzten Jahren schnell wiederbelebt hat.

Foreign Affairs schreibt dazu: Parallel zu den anhaltenden Ereignissen des 5-monatigen Krieges Amerikas mit dem Iran (der amerikanisch-sionistischen Aggression gegen den Iran) hat die Fähigkeit Teherans, weiterhin Vergeltungsschläge gegen die USA und ihre Verbündeten zu führen, viele Strategen und Analysten überrascht. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen das Land seit Monaten wiederholt aus der Luft an; dennoch haben der Iran und seine regionalen Verbündeten bemerkenswerte Zähigkeit und Standhaftigkeit gezeigt: Die Hisbollah stellt trotz der intensiven israelischen Kampagne im Südlibanon weiterhin eine ernsthafte Bedrohung dar, und die Jemeniten haben ihre Operationen gegen Handelsschiffe im Roten Meer wieder aufgenommen.

Das Magazin fügte hinzu: Tatsächlich weist die Widerstandsfähigkeit der Islamischen Republik und ihrer Partner, trotz jahrelanger scheinbarer Rückschläge, auf einen grundlegenden Fehler in der Denkweise hin, die zu diesem Konflikt geführt hat. Die Vereinigten Staaten und Israel handelten bei der Eröffnung der Kampagne gegen den Iran Ende Februar nach einer Theorie, die seit Jahren von Befürwortern eines Regimewechsels (im Iran) in Amerika und israelischen Strategen propagiert wurde; einer Theorie, wonach Washington der iranischen Regierung durch die gezielte Bekämpfung der Wirtschaft der Islamischen Republik, ihrer Führung, ihrer Waffenanlagen und ihrer wichtigsten Versorgungslinien mit militärischer Gewalt und Wirtschaftssanktionen einen vernichtenden Schlag versetzen könnte. Mit dieser Aktion würde auch den Verbündeten dieser Regierung ein entscheidender Schlag versetzt; aber so kam es nicht.

Foreign Affairs stellte klar: Vor zwei Jahrzehnten hätte eine militärische Operation, die sich auf die sogenannte „Oktopus-Doktrin“ stützte, vielleicht funktioniert. Damals waren die Beziehungen zwischen dem Iran und seinen Verbündeten weniger komplex, und der Fluss von Waffen, Technologie und technischem Wissen wurde über Teheran gesteuert. Aber diese Achse ist nicht länger als ein einfaches System mit verwundbaren und leicht identifizierbaren Punkten organisiert, sondern vielmehr als ein dichtes, miteinander verbundenes und selbstreproduzierendes Netzwerk; ein Netzwerk, in dem Wissen, Ressourcen und sogar der Entscheidungsprozess gleichzeitig an vielen verschiedenen Orten konzentriert oder verteilt werden können. Wenn ein Führer getötet, eine Produktionsstätte oder ein Lager bombardiert oder eine Versorgungslinie unterbrochen wird, passen sich die verschiedenen beteiligten Gruppen an die neuen Gegebenheiten an; sie finden schnell Ersatz für den getöteten Führer, schließen die Lücken im technischen Wissen, das für die Waffenproduktion erforderlich ist, und bauen die Versorgungslinien über alternative Routen wieder auf. Selbst nach den israelischen Schlägen gegen die Hamas und die Hisbollah während des Gaza-Krieges, dem Zusammenbruch von Baschar al-Assad in Syrien und sogar nach den groß angelegten Luftoperationen der USA und Israels gegen den Iran im vergangenen Frühjahr ist diese Achse weitgehend intakt und stabil geblieben.