Ausweitung der Welle von Cyberangriffen auf US-Bundesstaaten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete der Sender NBC, dass die Zahl der US-Bundesstaaten, die koordinierten Cyberangriffen auf Wasser- und Abwasseranlagen ausgesetzt waren, auf 12 gestiegen ist.

Medien hatten zuvor betont, dass im Juli und August 2026 eine Welle von Cyberangriffen Wasser- und Abwasseranlagen in US-Bundesstaaten getroffen hatte.

Im Bundesstaat Minnesota wurden mehr als 30 Wassersysteme gestört, und einige Städte wechselten in den manuellen Betriebsmodus. US-Beamte erklärten, dass das Trinkwasser nicht verunreinigt sei, aber die Ermittlungen zur Quelle der Angriffe dauerten an.