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Ausweitung der Welle von Cyberangriffen auf US-Bundesstaaten

5 August 2026 - 23:26
News ID: 1849083
Source: ABNA
Ausweitung der Welle von Cyberangriffen auf US-Bundesstaaten

Der Sender NBC berichtete über die Ausweitung von Cyberangriffen auf Wasser- und Abwasseranlagen in US-Bundesstaaten.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete der Sender NBC, dass die Zahl der US-Bundesstaaten, die koordinierten Cyberangriffen auf Wasser- und Abwasseranlagen ausgesetzt waren, auf 12 gestiegen ist.

Medien hatten zuvor betont, dass im Juli und August 2026 eine Welle von Cyberangriffen Wasser- und Abwasseranlagen in US-Bundesstaaten getroffen hatte.

Im Bundesstaat Minnesota wurden mehr als 30 Wassersysteme gestört, und einige Städte wechselten in den manuellen Betriebsmodus. US-Beamte erklärten, dass das Trinkwasser nicht verunreinigt sei, aber die Ermittlungen zur Quelle der Angriffe dauerten an.

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