Scharfe Warnung aus Sanaa an Riad

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masira berichtet, erklärte das jemenitische Außenministerium in einer Erklärung: Die Flucht des saudischen Regimes nach vorne, um die Lage zu eskalieren, wird auf eine umfassende Eskalation stoßen, deren Folgen es nicht tragen können wird.

In dieser Erklärung heißt es: Die Gleichung «Blockade gegen Blockade» ist als unbestreitbare Tatsache vollständig etabliert. Der Jemen hat sich nach dem Ausprobieren aller anderen Optionen zur Durchsetzung seiner legitimen Rechte für diese Entscheidung entschieden.

Das jemenitische Außenministerium, das einige Anpassungen an Saudi-Arabien als formell bezeichnete, betonte: Die freie Welt bestätigt die Legitimität der jemenitischen Positionen. Die Versuche des saudischen Regimes, den Schock und den erhaltenen Schlag zu verdauen, sind gescheitert, und nun versinkt es tiefer im Sumpf seiner Verbrechen.

In der Erklärung des jemenitischen Außenministeriums heißt es: Der Weg zum Frieden ist klar, kostengünstig und seine Ergebnisse sind sicher.

In dieser Erklärung wird auch die Vernünftigen und Weisen aufgerufen, das saudische Regime auf den Weg des Friedens zu führen.