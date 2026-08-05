CENTCOM behauptet Umleitung von 48 Handelsschiffen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtet, gab das US-Zentralkommando (CENTCOM) heute, am Mittwoch, mit einer Mitteilung bekannt, dass es bisher die Route von 48 Handelsschiffen im Rahmen des sogenannten Plans der „Seeblockade“ umgeleitet habe.

Diese Einrichtung fuhr in ihren Behauptungen fort, um die Moral ihrer Soldaten gegenüber den iranischen Verteidigungskräften zu stärken, und erklärte: Wir haben die Route von 48 Handelsschiffen umgeleitet, 2 Schiffe außer Gefecht gesetzt und 2 weitere Schiffe betreten. Wir setzen die Blockade gegen den Iran fort!

Diese Einrichtung hatte zuvor ebenfalls ähnliche Behauptungen aufgestellt.