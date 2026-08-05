Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, drückte Donald Trump, der US-Präsident, in einem Beitrag auf seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“ seine Wut über den Sieg von Abdel al-Sayid bei den Vorwahlen der Demokraten im Bundesstaat Michigan aus.

Trumps Wut über den Sieg des pro-palästinensischen Kandidaten in Michigan

Der US-Präsident schrieb in diesem Beitrag voller Wut: Gute Nachrichten für die Republikanische Partei. Al-Sayid, ein Verlierer-Kommunist, der Juden und Israel hasst, gewinnt gegen den Favoriten im Rennen gegen die Sozialisten.

Donald Trump, der die von verschiedenen Quellen veröffentlichten Umfrageergebnisse gegen sich gerichtet sieht, fuhr fort: Es wurde nicht erwartet, dass er so gut abschneidet. Jetzt wird die verrückte Politik der Demokraten nur noch schlimmer!

Abdurrahman al-Sayid gewann die Vorwahlen der Demokraten für den Sitz im US-Senat im Bundesstaat Michigan.

Der Sender NBC berichtete, dass er seinen Rivalen besiegen konnte, obwohl pro-sionistische Gruppen Dutzende Millionen Dollar für den Wahlkampf ausgegeben hatten.

Laut diesem Bericht war das gestrige Wahlergebnis am Dienstag ein schwerer Schlag für die zionistische Lobby in den USA, bekannt als AIPAC. Diese Lobby, die die Bemühungen zur Niederlage des pro-palästinensischen Abdurrahman al-Sayid anführte, gab über 30 Millionen Dollar aus, um seine Gegnerin Haley Stevens, eine Abgeordnete des US-Kongresses, zu unterstützen.

Abdurrahman al-Sayid wird bei den Novemberwahlen gegen Mike Rogers, den ehemaligen Abgeordneten des US-Kongresses von der Republikanischen Partei, antreten. Dieses Rennen gilt als eines der wenigen Schicksalsrennen für den Senat bei den Zwischenwahlen im November und könnte entscheiden, welche Partei bis zum Ende von Donald Trumps Präsidentschaft die Kontrolle über den Senat haben wird.

Für den Fall, dass Abdurrahman al-Sayid, der ägyptischer Abstammung ist, die Novemberwahlen gewinnt, wäre er der erste muslimische Senator in der Geschichte Amerikas.