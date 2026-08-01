Mokhber: Ein Angriff auf unsere Infrastruktur wird das Fundament eurer Hegemonie zerstören

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad Mokhber, Mitglied des Expediency Discernment Council, als Reaktion auf Trumps Drohungen gegen das iranische Volk in den sozialen Medien: Ihr kalkuliert mit militärischen Gleichungen, aber wir antworten mit der Logik der Geschichte.

Er fügte hinzu: Ein Angriff auf die Infrastruktur des Iran weckt direkt jene Verwerfungen, auf denen seit 250 Jahren die Architektur eurer Hegemonie errichtet wurde.

Der Berater und Assistent des Obersten Führers der Revolution betonte: Wenn die Säulen dieses Systems einstürzen, bleibt weder ein Zentrum für die Führung noch ein Markt für Plünderungen übrig.