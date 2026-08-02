„New York Times: Amerikas Verbündete besorgt über eine Niederlage gegen den Iran“

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldete die Zeitung New York Times, dass die Verbündeten Amerikas besorgt seien, dass der Krieg mit dem Iran zu einer strategischen Niederlage führen könnte.

Laut diesem Bericht befürchten die Verbündeten Amerikas, dass die Unfähigkeit, eine nachhaltige Veränderung im Iran herbeizuführen, eine Schwäche offenbart habe, die Russland und China begrüßen würden.

In diesem Bericht heißt es: Diese Verbündeten haben eingeräumt, dass Trumps Ziele der Kriegstreiberei gegen den Iran noch nicht erreicht wurden. Gleichzeitig leidet die US-Armee unter einem Mangel an Waffenreserven.

Dem Bericht zufolge räumten sie auch ein, dass dieser Krieg die USA und Israel in eine schwächere Position gebracht habe und sie sich gegenseitig für diese Situation verantwortlich machten. Gleichzeitig bedrohen Raketen und Drohnen weiterhin die Stützpunkte der USA in der gesamten Region.