„Ansar Allah: Riad versucht, den Cyberraum zur Schwächung Jemens auszunutzen“

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah berichtete, warnte Muhammad al-Farah, Mitglied des Politbüros der Ansar-Allah-Bewegung, vor den Bemühungen Saudi-Arabiens, eine Reihe von Content-Erstellern in sozialen Netzwerken anzuwerben, um sie im psychologischen Krieg gegen das jemenitische Volk einzusetzen. Er betonte, dass diese Aktivitäten im Rahmen von Versuchen erfolgen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die innere Front durch Medien- und Digitalinstrumente zu schwächen.

Al-Farah fügte in einem Beitrag auf seiner persönlichen Seite auf der Plattform „X“ hinzu, dass einige Content-Ersteller bereit seien, im Austausch für finanzielle Vorteile zu Werkzeugen im Dienste externer Programme zu werden. Er wies darauf hin, dass der Ruhm und Einfluss, den sie in der Vergangenheit erlangt hätten, nicht zufällig gewesen sei, sondern das Ergebnis ihrer Haltung gewesen sei, die mit den Idealen ihres Volkes übereinstimmte, und ihres Festhaltens an der Seite der Bürger in schwierigen Zeiten.

Er wies darauf hin, dass die Anpassung einiger Influencer an die angreifende Seite zu einem Rückgang ihrer Volksbasis und zum Verlust eines großen Teils ihrer Glaubwürdigkeit geführt habe, sodass das Publikum sie nun als Werkzeuge zur Durchführung von Medienkampagnen gegen die Gesellschaft betrachte, während sie zuvor das breite Vertrauen ihrer Follower genossen hätten.

Das Mitglied des Politbüros der Ansar Allah betonte, dass die bisherigen Erfahrungen gezeigt hätten, dass viele einflussreiche Persönlichkeiten im digitalen Raum ihren Status verloren hätten, nachdem sie ihre Positionen geändert und an Medienkampagnen zugunsten Saudi-Arabiens teilgenommen hätten.

Al-Farah fügte hinzu, dass die Ausbeutung von Influencern in solchen Kampagnen für diese keinen echten Gewinn darstelle, sondern sich negativ auf ihre Bilanz und Position auswirke und sie in Gegensatz zur öffentlichen Meinung bringe.

Al-Farah richtete eine direkte Botschaft an die Content-Ersteller im Cyberspace und forderte sie auf, ihren Platz und Respekt beim Volk zu bewahren und zu erkennen, dass eine auf prinzipientreuen Positionen aufgebaute Glaubwürdigkeit wertvoller sei als jeder vorübergehende finanzielle Gewinn, und dass es schwierig sein werde, das verlorene öffentliche Vertrauen in Zukunft wiederherzustellen.