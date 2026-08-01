Uljanow: Amerika sollte aus den jüngsten strategischen Fehlern lernen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Michail Uljanow, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, in einer Nachricht in einem sozialen Netzwerk als Reaktion auf die Äußerungen von Donald Trump, dem Präsidenten der USA: Es ist an der Zeit, militärische Angriffe zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir müssen aus den jüngsten strategischen Fehlern lernen.

Trump behauptete in seiner Antwort auf eine Frage zur möglichen Fortsetzung der militärischen Reaktion Irans auf die US-Aggressionen: Sie werden jetzt vielleicht etwas stärker, aber später schwächer werden.

Uljanow hatte zuvor bereits betont, dass der Konflikt zwischen Iran und Amerika keine militärische Lösung hat.