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Uljanow: Amerika sollte aus den jüngsten strategischen Fehlern lernen

1 August 2026 - 20:26
News ID: 1847566
Source: ABNA
Uljanow: Amerika sollte aus den jüngsten strategischen Fehlern lernen

Der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen erklärte als Reaktion auf die Äußerungen des US-Präsidenten über den Iran: Wir müssen aus den jüngsten strategischen Fehlern lernen.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Michail Uljanow, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, in einer Nachricht in einem sozialen Netzwerk als Reaktion auf die Äußerungen von Donald Trump, dem Präsidenten der USA: Es ist an der Zeit, militärische Angriffe zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir müssen aus den jüngsten strategischen Fehlern lernen.

Trump behauptete in seiner Antwort auf eine Frage zur möglichen Fortsetzung der militärischen Reaktion Irans auf die US-Aggressionen: Sie werden jetzt vielleicht etwas stärker, aber später schwächer werden.

Uljanow hatte zuvor bereits betont, dass der Konflikt zwischen Iran und Amerika keine militärische Lösung hat.

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