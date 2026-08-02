Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldete der Korrespondent von Al-Mayadeen in den USA, dass der Mangel an Raketen für US-Luftverteidigungssysteme ein entscheidender Faktor für Trumps Entscheidung sei, den Angriff auf den Iran zu verschieben und sich erneut vor diesem Land zurückzuziehen.

Der Korrespondent des Senders Al-Mayadeen stellte klar, dass dieser Schritt nach den Bemühungen von J.D. Vance, Trumps Vizepräsident, und dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der US-Armee erfolgte, Trump von seinem Vorhaben abzubringen.

Vor wenigen Stunden behauptete Donald Trump, der US-Präsident, nach einem erneuten Rückzug von einem angeblichen Angriff auf den Iran, dass er der Absage des Angriffs auf den Iran zugestimmt habe.

Trumps Äußerungen erfolgten wenige Stunden, nachdem das Nachrichtenportal Axios berichtet hatte, dass Mohammed bin Salman, der Kronprinz Saudi-Arabiens, in einem Telefonat mit dem US-Präsidenten Besorgnis über Washingtons Plan zur Durchführung neuer groß angelegter Angriffe gegen den Iran geäußert habe.

Axios berichtete unter Berufung auf eine mit dem Telefonat vertraute Quelle, dass bin Salman Trump gebeten habe, von einer Eskalation der Spannungen abzusehen und auf groß angelegte Angriffe gegen den Iran zu verzichten.

Dies, obwohl Fox News gestern unter Berufung auf Schätzungen des „Zentrums für Strategische und Internationale Studien“ einräumte, dass der Bestand an US-Abfangraketen vom Typ THAAD von 452 vor dem Krieg auf weniger als 278 gesunken sei.

Laut diesem Bericht sei auch der Bestand der USA an Patriot-Abfangraketen von etwa 2300 vor dem Krieg auf weniger als 827 gesunken.