Kritik von Nabih Berri an der fortgesetzten israelischen Aggression trotz Unterzeichnung des Abkommens

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Manar berichtet, betonte Nabih Berri, Parlamentspräsident des Libanon, dass das Geschehen in der Region West-Zutar ein Beweis für die Fortdauer der gegenwärtigen komplexen Lage sei.

Er fügte hinzu: Während die israelische Aggression andauert, warteten die Bewohner dieser Region mehrere Tage, um vorübergehend in ihre Dörfer zurückkehren zu können.

Berri stellte klar: Angesichts der anhaltenden Verstöße gegen die Waffenruhe und der israelischen Aggression – wie viel Zeit wird für den vollständigen Abzug der Zionisten aus dem libanesischen Territorium und die Rückkehr der Bewohner des Südens des Landes in ihre Häuser benötigt?

Es sei darauf hingewiesen, dass das erwähnte Abkommen die Aggression des zionistischen Regimes gegen den Libanon nicht nur nicht gestoppt hat, sondern die Besatzungshaltung dieses Regimes auf libanesischem Boden sogar stärkt und verfestigt.