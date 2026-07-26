Spanien verurteilte die jüngsten Angriffe der Zionisten im Westjordanland

Wie «Abna» unter Berufung auf «Al Jazeera» berichtet, verurteilte die spanische Regierung erneut aufs Schärfste die anhaltende Gewalt israelischer Siedler, die weiterhin mit Straflosigkeit gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland vorgehen.

In einer Erklärung, die sich auf den Zwischenfall am Freitag während des Angriffs von Siedlern auf das Dorf Tal bezieht, heisst es: Ein weiterer zielloser Angriff von Siedlern führte zum Tod von vier palästinensischen Zivilisten und zwei israelischen Siedlern.

Spanien forderte das zionistische Regime auf, «die notwendigen Massnahmen zur Deeskalation zu ergreifen und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen für diese Angriffe vor Gericht gestellt werden».

In der Erklärung wurde weiterhin hinzugefügt, dass Israel «die Politik des Siedlungsausbaus und den Schutz von Siedlergewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung aufheben und seinen Verpflichtungen als Besatzungsmacht in Palästina nachkommen muss».