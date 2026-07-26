Pakistanische Quellen: Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Krieges verstärkt

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärten offizielle pakistanische Quellen am Sonntag gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu: Die Vermittler – Pakistan und Katar – hätten den Nachrichtenaustausch zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran intensiviert, nachdem beide Seiten ihre Antworten auf eine gemeinsame Formel zur Beendigung ihres monatelangen Krieges übermittelt hätten.

Diese Quellen fügten hinzu, dass diese Entwicklung eingetreten sei, nachdem US-Präsident Donald Trump nach zwei Wochen aufeinanderfolgender nächtlicher Angriffe den Befehl zur Einstellung der aggressiven Angriffe gegeben habe.

Nach Angaben eines informierten Beamten schlugen Islamabad und Doha Anfang dieser Woche eine gemeinsame Deeskalationsformel vor und forderten die USA und den Iran auf, «als ersten Schritt» zu den Positionen vor dem 9. Juli zurückzukehren, um die ausgesetzten Verhandlungen zur dauerhaften Beendigung des Konflikts wieder aufzunehmen.

Obwohl die Quellen keine Einzelheiten der Antworten nannten, teilten sie mit, dass beide Seiten ihre Zustimmung zu Dialog und Diplomatie zur Beendigung der jüngsten Feindseligkeiten und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch bekundet hätten.

Die Quellen sagten, dass die Einstellung der Angriffe von beiden Seiten die Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der ausgesetzten Verhandlungen gestärkt habe.