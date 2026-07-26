Centcom behauptet Umleitung von 12 Handelsschiffen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, veröffentlichte das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM) heute, am Sonntag, eine Mitteilung, in der es behauptet, bisher im Rahmen des sogenannten «Seeblockade»-Plans den Kurs von 12 Handelsschiffen geändert zu haben.

Diese terroristische Einrichtung behauptete in Fortsetzung ihrer Erklärungen zur Stärkung der Moral ihrer Soldaten gegenüber den iranischen Verteidigungskräften: Unsere Seeblockade gegen Iran bleibt bestehen. Bis zum 25. Juli (gestern, Samstag) haben wir 12 Handelsschiffe, die versuchten, die Blockade zu durchbrechen, umgeleitet und 2 Schiffe, die sich weigerten, sie einzuhalten, ausser Gefecht gesetzt. Heute haben wir auch den Tanker «Charmnar» im Arabischen Meer vor der Wiederaufnahme seiner Fahrt inspiziert!

Die genannte terroristische Einrichtung hatte zuvor bereits ähnliche Behauptungen aufgestellt.