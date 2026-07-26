US-Botschafter bei der UNO: Trump sucht die diplomatische Option mit dem Iran!

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, wiederholte Mike Waltz, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, heute, am Sonntag, in seinen Ausführungen erneut die haltlosen Behauptungen amerikanischer Amtsträger über die «diplomatische Option mit dem Iran»!

Der US-Botschafter bei der UNO behauptete, Donald Trump habe der Diplomatie mit dem Iran eine Chance gegeben!

Mike Waltz fügte dann hinzu: Trump gebe den Verhandlungen mit dem Iran etwas Zeit!

Auf die Frage, ob die Amerikaner erwarten könnten, dass der Krieg Trumps gegen den Iran bis Ende des Jahres beendet sei, antwortete dieser amerikanische Beamte: Ich habe nicht vor, dafür einen Zeitplan festzulegen. Der Präsident hat alle Optionen auf dem Tisch. Er prüft wirtschaftliche, diplomatische und militärische Optionen in Bezug auf den Iran, um ein sehr strategisches Ziel zu erreichen. Trump konzentriert sich darauf!

In dem Versuch, eine Art Uneinigkeit innerhalb der iranischen Institutionen zu demonstrieren, um sie politisch und medial auszuschlachten, stellte er eine absurde Behauptung auf: Was der Präsident derzeit tut – und wir haben es stets beobachtet – ist, dem Verhandlungsprozess Zeit und Raum zu geben. Die Verhandlungen laufen und werden auf allen Ebenen verfolgt. Dennoch beobachten wir ständig Meinungsverschiedenheiten innerhalb der iranischen Regierung; es gibt eine Art internen Konflikt! Einige folgen den Vorgaben der Führung, während andere einen anderen Weg einschlagen wollen. Diese Lage macht es aus diplomatischer Sicht äusserst schwierig und herausfordernd, zu einer vernünftigen Lösung zu gelangen!