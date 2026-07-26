Verschlechterung des Zustands der Kranken im Jemen aufgrund der Aggression Saudi-Arabiens

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, betonte Abdullah al-Sharif, stellvertretender Vorsitzender des Obersten Ausschusses für Arzneimittelangelegenheiten im Jemen: Aufgrund der Aggression Saudi-Arabiens und der Blockade des Jemen sind wir im Land mit einem Mangel von mehr als 1600 Arzneimittelsorten konfrontiert.

Er fügte hinzu: Mehr als 83 Pharmaunternehmen, die im Bereich der Bereitstellung von 1300 Arzneimittelsorten im Jemen tätig waren, befinden sich in einer äußerst schlechten Lage. Im Zuge der saudisch-amerikanischen Angriffe auf den Jemen wurden 2 Arzneimittelfabriken beschädigt.

Al-Sharif erklärte, dass diese Aggressionen den Weg für die Einfuhr von Arzneimitteln in den Jemen gestört haben. Die Arzneimittelpreise sind aufgrund der Blockade des Jemen durch Saudi-Arabien und der Schließung des Flughafens Sanaa stark gestiegen. Mehr als 170.000 Patienten, die mit unheilbaren und Krebserkrankungen kämpfen, sind von dieser Situation betroffen.