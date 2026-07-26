Netanjahus haltlose Behauptung: Irans Atomprogramm muss gestoppt werden!

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, behauptete Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, in einem Interview mit Fox News – ohne zu erwähnen, dass sein Regime einerseits der einzige Inhaber eines nuklearen Arsenals in der Region ohne jede Aufsicht durch die IAEO ist und andererseits das Atomprogramm Teherans friedlicher Natur ist – : Irans Atomprogramm muss gestoppt werden – ob mit oder ohne Abkommen.

Der Premierminister des zionistischen Regimes erhob dann eine interventionistische und gegen das Völkerrecht verstoßende Behauptung und erklärte: Der Krieg endet, wenn die Regierung Irans gestürzt oder so weit geschwächt wird, dass sie die Notwendigkeit erkennt, ihr Atomprogramm zu beenden!

Benjamin Netanjahu äußerte seine Wünsche bezüglich des Libanon wie folgt: Wir müssen gegen die Hisbollah im Libanon kämpfen, und wir tun dies. Wir haben sicherlich keine Bedenken bezüglich der UN-Generalversammlung. Ich beabsichtige, auch für diese Generalversammlung nach New York zu reisen.