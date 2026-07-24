Galibaf: Das zionistische Regime ist der Feind Nummer eins der islamischen Länder

Laut der Nachrichtenagentur Abna traf Mohammad Bagher Galibaf, Vorsitzender des Islamischen Konsultativrates, in Teheran mit Ali Faleh al-Zeydi, dem Premierminister des Irak, zusammen und führte Gespräche mit ihm.

Der Vorsitzende des Islamischen Konsultativrates begrüßte den irakischen Premierminister und seine Begleitdelegation, dankte dem irakischen Volk und der irakischen Regierung für die Ausrichtung der feierlichen Trauerzeremonie für den verstorbenen Revolutionsführer in den irakischen Städten und fügte hinzu: Ich danke im Voraus dem irakischen Volk und der irakischen Regierung, die sich für die Gastfreundschaft der Arba'in-Pilger außerordentlich eingesetzt haben und weiterhin einsetzen.

Galibaf betonte die Geschichte der Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad und erklärte: Die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und dem Irak ist sehr wirksam für die Stabilität der Region und der islamischen Länder, und der Iran und der Irak können gemeinsam viele Probleme der Region lösen.

Der Parlamentspräsident stellte fest, dass das zionistische Regime zweifellos der Feind aller islamischen Länder ist, und bekräftigte: Die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und dem Irak zur Wahrung der Einheit der islamischen Länder gegen das zionistische Regime, das der Feind Nummer eins der Muslime ist, wird zweifellos wirkungsvoll sein.