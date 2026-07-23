Araghchi: Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar; Auge um Auge

Laut der Nachrichtenagentur Abna veröffentlichte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister unseres Landes, als Reaktion auf die jüngsten rhetorischen Angriffe von US-Präsident Donald Trump einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem er erklärte: Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar: Auge um Auge.

Er fügte hinzu: Jede Aggression gegen den Iran, einschließlich gegen unsere Infrastruktur, wird eine entschlossene, starke und wegweisende Antwort erhalten.

Araghchi betonte: Jede Partei, die in irgendeiner Weise an einer solchen Aggression beteiligt ist oder sie unterstützt, wird als legitimes Ziel betrachtet.