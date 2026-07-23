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Araghchi: Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar; Auge um Auge

23 Juli 2026 - 08:28
News ID: 1843861
Source: ABNA
Araghchi: Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar; Auge um Auge

Der Außenminister unseres Landes antwortete auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten mit einem Post, in dem er sagte: Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar: Auge um Auge. Jede Aggression wird mit einer starken Antwort begegnet.

Laut der Nachrichtenagentur Abna veröffentlichte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister unseres Landes, als Reaktion auf die jüngsten rhetorischen Angriffe von US-Präsident Donald Trump einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem er erklärte: Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar: Auge um Auge.

Er fügte hinzu: Jede Aggression gegen den Iran, einschließlich gegen unsere Infrastruktur, wird eine entschlossene, starke und wegweisende Antwort erhalten.

Araghchi betonte: Jede Partei, die in irgendeiner Weise an einer solchen Aggression beteiligt ist oder sie unterstützt, wird als legitimes Ziel betrachtet.

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