Parlamentspräsident des Libanon: Wir warten auf den praktischen Rückzug Israels aus dem Libanon

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Russia al-Youm gab Nabih Berri, der Vorsitzende des libanesischen Parlaments, bekannt, dass er auf die Klärung der Details der bilateralen Treffen in Washington und das Ausmass der Verpflichtung der Parteien zur Umsetzung des Rückzugs israelischer Truppen aus dem Südlibanon warte.

Berri sagte auch in Reaktion auf die Äusserungen des US-Präsidenten Donald Trump über eine mögliche Einmischung des Dschulani-Regimes im Libanon: Ich bin darüber nicht besorgt, da es von Seiten Syriens oder des Libanons keine Anzeichen für eine Absicht zur Einmischung oder Schaffung von Spannungen gibt.