Trump-Behauptung: Konflikt mit Iran «begrenzt» / Wir brauchen keine Meerengen!

Laut der Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf den Sender Rossija al-Youm erklärte Donald Trump, Präsident der USA, in seinen Ausführungen zur Aggression seines Landes gegen den Iran: Ich nenne es einen «begrenzten Konflikt», weil wir [derzeit] nur in einen begrenzten Konflikt mit dem Iran eingetreten sind.

Er behauptete auch, dass der Iran unter dem Druck der Angriffe stehe und dies den Wunsch nach einer Einigung hervorgerufen habe, aber seiner Behauptung nach «ist Teheran noch nicht bereit für diese Einigung».

Trumps Behauptung erfolgt zu einer Zeit, in der es die USA waren, die wiederholt den Verhandlungstisch verliessen und die Aggression gegen den Iran dem diplomatischen Weg vorzogen.

Trump fuhr fort zu behaupten, dass der Iran bald bereit sein werde, eine Einigung zu erzielen.

Der US-Präsident behauptete auch, dass sein Land die Meerengen, einschliesslich der Strasse von Hormus, nicht brauche, aber die Massnahmen ergreifen werde, die es für notwendig halte.

Er wiederholte seine Behauptung, dass Washington nicht zulassen werde, dass der Iran Atomwaffen erlangt.

Trumps Behauptung bezüglich der Strasse von Hormus erfolgt zu einer Zeit, in der die Strasse von Hormus innen- und aussenpolitisch grossen Druck auf Trump ausübt.