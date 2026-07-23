Angriff auf zwei saudische Tanker / Yahya Sari: Wir werden im Inneren Saudi-Arabiens antworten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Masirah gab Yahya Sari, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, bekannt, dass bei einer militärischen Operation zwei saudische Tanker namens «ENCELIA» und «LAYLA» im Roten Meer getroffen wurden.

In der Erklärung der jemenitischen Streitkräfte heisst es, dass die beiden Tanker aufgrund der Verletzung der Entscheidung über das Fahrverbot im Roten Meer angegriffen wurden.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte teilte ausserdem mit, dass die Operation mit mehreren ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen durchgeführt wurde und die präzisen Treffer an den Zielen Brände an beiden Tankern verursacht haben.

In der Fortsetzung der Erklärung heisst es, dass im Verlauf dieser Operation etwa 10 Schiffe zum Rückzug und zur Umkehr gezwungen wurden.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte betonte auch, dass die Seeoperationen gegen Saudi-Arabien fortgesetzt werden, um die Gleichung «Blockade gegen Blockade» umzusetzen.

Abschliessend warnte Sari, dass jede Aktion oder Attacke Saudi-Arabiens gegen den Jemen mit einer gross angelegten Operation im Inneren Saudi-Arabiens beantwortet wird.