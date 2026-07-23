9 Schiffe verzichten auf Durchfahrt durch die Bab-el-Mandeb-Strasse nach Blockade saudischer Häfen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtete die Nachrichtenagentur France-Presse (AFP), dass nach der Ankündigung der Blockade saudischer Häfen mindestens 9 Schiffe die Durchfahrt durch die Bab-el-Mandeb-Strasse aufgegeben haben, darunter auch Öltanker aus dem Hafen von Yanbu.

Die AFP berichtete ausserdem unter Berufung auf die Internationale Seeschifffahrtskammer, dass die Schiffe Warnungen von den Jemeniten erhalten hätten, dass sie zu Angriffszielen würden, wenn sie den Anordnungen der Streitkräfte nicht Folge leisteten.

Die jemenitischen Ansarullah erklärten am vergangenen Montag ein Fahrverbot für Saudi-Arabien, was eine neue Front in diesem Krieg eröffnen könnte. Ansarullah drohte den Schifffahrtsunternehmen in einer Mitteilung, jedes Schiff anzugreifen, das saudisches Öl laden oder löschen werde.