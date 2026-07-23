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General Mousavi: Wenn ihr die Infrastruktur angreift, ist der Stromausfall bei euch sicher

23 Juli 2026 - 08:27
News ID: 1843860
Source: ABNA
General Mousavi: Wenn ihr die Infrastruktur angreift, ist der Stromausfall bei euch sicher

Der Kommandeur der Luft- und Weltraumstreitkräfte der Revolutionsgarden sagte: Wenn unsere Brücken und Kraftwerke angegriffen werden, ist der Stromausfall bei den Verbündeten und Gastgebern der Kindermörder gewiss.

Laut der Nachrichtenagentur Abna veröffentlichte General Seyyed Majid Mousavi, Kommandeur der Luft- und Weltraumstreitkräfte der IRGC, einen kurzen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem er sagte: Wenn unsere Brücken und Kraftwerke angegriffen werden, ist der Stromausfall bei den Verbündeten und Gastgebern der Kindermörder garantiert.

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