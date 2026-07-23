General Mousavi: Wenn ihr die Infrastruktur angreift, ist der Stromausfall bei euch sicher

Laut der Nachrichtenagentur Abna veröffentlichte General Seyyed Majid Mousavi, Kommandeur der Luft- und Weltraumstreitkräfte der IRGC, einen kurzen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem er sagte: Wenn unsere Brücken und Kraftwerke angegriffen werden, ist der Stromausfall bei den Verbündeten und Gastgebern der Kindermörder garantiert.