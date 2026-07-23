Peseschkian: Kein Faktor kann die Verbindungen zwischen Iran und Irak zerstören

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, wünschte Massud Peseschkian bei der Zeremonie zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens des neuen irakischen Botschafters in Teheran, Yasser Abd az-Zahra al-Hadjadj, ihm Erfolg für seine Amtszeit, betonte die Tiefe der Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Irak und sagte: Die Beziehungen der beiden Länder gehen über das Übliche zwischen Nachbarn hinaus und ruhen auf tiefen historischen, kulturellen, religiösen und zivilisatorischen Verbindungen; die Völker Irans und des Irak teilen ein gemeinsames Schicksal, gemeinsame Interessen und gemeinsame Ideale – eine Bindung, die kein Faktor und keine Grenze zerreißen kann.

Der Präsident wies auf die großen Potenziale der Region und der islamischen Welt hin und erklärte: Unsere Region verfügt über seltene menschliche, natürliche und wirtschaftliche Ressourcen, und wenn die Länder der Region, insbesondere die islamischen Staaten, ihre Zusammenarbeit und Synergien im Rahmen gemeinsamer Interessen ausbauen, werden sie eine Zukunft auf der Grundlage von Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Fortschritt und nachhaltiger Entwicklung für ihre Völker gestalten können.

Peseschkian betonte die Notwendigkeit der Vertiefung der regionalen Zusammenarbeit und fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran betont die Entwicklung und Erweiterung des Austauschs mit dem Irak und anderen Ländern der Region in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Wissenschaft, Technologie, Kultur, Politik und zivilgesellschaftliche Kontakte und ist der Ansicht, dass die Stärkung dieser Kooperationen zu einem erfolgreichen Modell regionaler Integration und Zusammenarbeit zwischen islamischen Ländern werden kann.

Der Präsident bezog sich auf die großartige und historische Trauerfeier für den erschossenen Führer Irans im Irak und beschrieb diese breite und beispiellose Beteiligung der Bevölkerung als leuchtendes Beispiel für die tiefen emotionalen, religiösen und kulturellen Bindungen der beiden Völker und sagte: Diese Solidarität und Verbundenheit war für viele Beobachter und ausländische Mächte unvorstellbar und zeigte, dass das soziale Kapital zwischen den Völkern Irans und des Irak ein unschätzbarer Wert für den Ausbau der bilateralen Beziehungen und die Stärkung der regionalen Integration ist. Wir hoffen, dass wir den Weg und die Ideale dieses großen Märtyrers fortsetzen können, um die Einheit zu festigen, die Zusammenarbeit auszubauen und eine starke, sichere und fortschrittliche Region aufzubauen.

Der Präsident wies auf die Verantwortung des neuen irakischen Botschafters bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen hin und sagte: Es wird erwartet, dass sich während Ihrer Amtszeit die privilegierten Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Irak in allen Bereichen weiter vertiefen und neue Grundlagen für die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den beiden Ländern geschaffen werden.