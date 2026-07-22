Trumps Zustimmung zur Ausstattung Saudi-Arabiens mit Urananreicherungs-Infrastruktur

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, enthüllte das Nachrichtenportal The Wall Street Journal in einem Bericht, dass Donald Trump, der Präsident der USA, in einer offensichtlichen Kehrtwende und unter Ignorierung seiner früheren Behauptungen seine endgültige Zustimmung zu einem gewaltigen langfristigen Nuklearvertrag mit Saudi-Arabien erklärt hat.

Laut diesem Bericht wird dieses 30-jährige Abkommen, das astronomische Summen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar in die Taschen US-amerikanischer Auftragnehmerunternehmen fließen lässt, Riad faktisch dem Klub der Länder mit «Urananreicherungsfähigkeit» näherbringen.

In diesem Bericht heisst es, dass Chris Wright, der US-Energieminister, und Abdulaziz bin Salman, der saudische Energieminister, beauftragt wurden, das Dokument dieses Abkommens zu unterzeichnen, das faktisch die «zivile Atomnutzung» als Deckmantel für die Entwicklung sensibler Technologien nutzt.

Washington behauptet, dass diese Überwachung den Weg für eine militärische Nutzung versperre, aber Experten für strategische Fragen sind der Ansicht, dass dieser Schritt ein weiterer Schritt in Richtung «nukleares Chaos» in Westasien und ein Versuch zur Bekämpfung der Verteidigungsfähigkeit Irans ist.