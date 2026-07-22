Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtet, bewertete die zionistische Zeitung Yedioth Ahronoth den Vorfall mit der Behauptung einer zunehmend anti-israelischen Stimmung in Spanien als Fortsetzung ähnlicher Handlungen, einschließlich des Hissens der palästinensischen Flagge durch Lamine Yamal.

Parallel zu den Feierlichkeiten zum Gewinn der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 drückte eine Gruppe von Teilnehmern der Veranstaltung, indem sie die Flagge des zionistischen Regimes mit Füßen traten, ihren Protest gegen die Politik und die Handlungen dieses Besatzungsregimes im Gazastreifen aus.

Den veröffentlichten Aufnahmen zufolge zielte diese Aktion darauf ab, Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden und den Krieg sowie die zivilen Opfer in Gaza zu verurteilen.

Als Reaktion auf dieses Ereignis griffen einige zionistische Aktivisten und ultrarechte Persönlichkeiten mit bedrohlicher und rassistischer Rhetorik die spanische Regierung, Migranten und Palästina-Unterstützer an.

Diese Reaktionen zeigen, wie das zionistische Regime ein Sportereignis ausnutzt, um jeden Ausdruck öffentlicher Abscheu gegen sich selbst mit «Antisemitismus» zu verknüpfen und ihn als Identitätskrise in Europa darzustellen; ein Ansatz, der tatsächlich zu einer Verschärfung der konfrontativen Atmosphäre und feindseligen Äusserungen gegen die spanische Gesellschaft führt.