Rodríguez: Die US-Blockade ist eine echte Bedrohung, nicht Kuba

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Bruno Rodríguez, der kubanische Aussenminister, in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X: Die ausführliche und verleumderische Erklärung, die das US-Aussenministerium über Havanna veröffentlichte, wurde mit dem Ziel verfasst, die amerikanische Öffentlichkeit vor einer angeblichen Gefahr einzuschüchtern, als ob sie die grösste Atommacht der Welt bedrohen würde.

Der kubanische Aussenminister fügte hinzu: Dies ist ein seltsamer Schritt, bei dem falsche erfundene Elemente mit einem Hauch von Sensationslust vermischt werden. Dieser Text wurde von einer Regierung verfasst, die selbst für gewalttätige und terroristische Handlungen verantwortlich ist; Handlungen, die zum Tod von 3478 Menschen und zur Verstümmelung von 2099 kubanischen Bürgern geführt haben.

Bruno Rodríguez fügte hinzu: Solidarität mit denen, die für Gerechtigkeit und gegen Unterdrückung und Verbrechen kämpfen, ist keine Bedrohung. Kuba ist keine Bedrohung. Die Blockade ist die Bedrohung.