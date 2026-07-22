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Zustimmung des britischen Premierministers zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den USA bei der Aggression gegen den Iran

22 Juli 2026 - 08:29
News ID: 1843380
Source: ABNA
Zustimmung des britischen Premierministers zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den USA bei der Aggression gegen den Iran

Bloomberg berichtete, dass der neue britische Premierminister der weiteren Nutzung von US-Militärstützpunkten in seinem Land für die Aggression gegen den Iran zugestimmt hat.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Bloomberg berichtet, hat «Andy Burnham», der neue Premierminister Grossbritanniens, der weiteren Nutzung von US-Militärstützpunkten in seinem Land für das, was London als «Verteidigungsschläge» gegen den Iran bezeichnet, zugestimmt.

London hatte auch während der Amtszeit von «Keir Starmer» seine militärische und nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Washington aufrechterhalten; eine Angelegenheit, die aufgrund der möglichen Verwicklung des Landes in regionale Konflikte von einigen Parteien und politischen Gruppen Grossbritanniens kritisiert wurde.

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