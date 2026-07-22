Erneute Drohung Trumps gegen Irans Atomanlagen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, behauptete Donald Trump, der Präsident der USA, dass jede Atomanlage, die Iran erneut aktivieren wolle, erneut zum Ziel von Angriffen werde.

Pete Hegseth, der US-Verteidigungsminister, erklärte ebenfalls, dass die Sanktionen Washingtons gegen Iran fortgesetzt würden, der Druck auf Teheran zunehme und eine weitere Verschärfung möglich sei.

Daraufhin betonte Masoud Pezeshkian, der Präsident unseres Landes, die Bindung Irans an seine gesetzlichen Rechte in allen Verhandlungen mit den USA und erklärte, dass Iran unter der Führung des obersten Revolutionsführers seinen Weg fortsetzen werde.