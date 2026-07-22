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Korps: Irans Operation zur Bestrafung Amerikas dauert an

22 Juli 2026 - 08:26
News ID: 1843371
Source: ABNA
Korps: Irans Operation zur Bestrafung Amerikas dauert an

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden gab bekannt: Die Operation der Streitkräfte unseres Landes zur Bestrafung des amerikanischen Aggressors, die heute im Morgengrauen begann, wird fortgesetzt.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab das Korps der Islamischen Revolutionsgarden bekannt, dass die Operation der Streitkräfte unseres Landes zur Bestrafung des amerikanischen Aggressors, die heute im Morgengrauen begann, weiterhin andauert.

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