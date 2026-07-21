Pezeshkian: Keine Macht wird in der Lage sein, die iranische Nation aufzuhalten

Laut der Nachrichtenagentur Abna fand die Sitzung zur Überprüfung des Fortschritts des Projekts zur nachbarschafts- und moscheebasierten Verwaltung unter der Leitung von Masoud Pezeshkian, dem Präsidenten, im Bezirk Chahardangeh der Stadt Islamshahr statt.

Pezeshkian bezeichnete die Weite des Blicks und die Tiefe der Denkweise als Voraussetzung für den Erfolg in der Regierungsführung und führte aus: Je breiter der Horizont der Sichtweise von Managern und sozialen Aktivisten ist, desto eher können breitere Bevölkerungsschichten zur Teilnahme gewonnen werden. Wenn jedoch die Perspektiven begrenzt und kurzfristig sind, wird die Erreichung großer Ziele nicht möglich sein.

Der Präsident wies auf die besonderen Umstände des Landes hin und fügte hinzu: Heute versuchen die Feinde mit aller Kraft, die Bewegung der iranischen Nation auf dem Weg des Fortschritts zu stoppen. Doch wenn der nationale Wille geformt wird, wird keine Macht diese Nation aufhalten können.

Pezeshkian betonte: Wir alle müssen uns bemühen, das Land mit Würde, Stärke und Stolz durch die gegenwärtigen Umstände zu führen und niemals zulassen, dass Iran vom globalen Fortschrittspfad zurückbleibt. Wenn diese Sorge zu einer gemeinsamen Überzeugung wird, werden sich auch die Wege zu ihrer Verwirklichung ergeben.

Der Präsident hob die Beachtung von Strukturdesign, Arbeitsteilung, Planung und Systematisierung der Aktivitäten als Stärken des in Chahardangeh umgesetzten Projekts hervor und fügte hinzu: Ein Teil der Maßnahmen ist zwar noch von externen Kapazitäten abhängig, doch viele Probleme können durch das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten desselben Viertels und das bürgerschaftliche Potenzial gelöst werden.