US-Vertreter behauptet Möglichkeit der Wiederaufnahme eines umfassenden Krieges Washingtons gegen Teheran

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärten mehrere US-Vertreter im Gespräch mit Fox News: Sollte Donald Trump die Wiederaufnahme umfangreicher Militäroperationen gegen Iran anordnen, würden diese Operationen umfassender und intensiver sein als die derzeitigen Angriffe.

Ein anderer US-Vertreter behauptete im Gespräch mit diesem Sender: Die Stationierung weiterer Kampfflugzeuge und militärischer Ausrüstung der USA im Nahen Osten sei ein vorbereitender Schritt, die endgültige Entscheidung darüber hänge vom Befehl des US-Präsidenten ab.

Dieser US-Vertreter fügte zu seinen Behauptungen hinzu: Im Falle einer Entscheidung Trumps zur erheblichen Ausweitung des Krieges gegen Iran sei eine Beteiligung Israels an dieser Operation möglich.

Dieser Vertreter sagte, die USA hätten seit dem 7. Juli keine Angriffe in der Nähe Teherans oder auf iranische Atomanlagen durchgeführt, aber im Falle einer Rückkehr zu großangelegten Militäroperationen könnte sich diese Praxis ändern.

Ein anderer, namentlich nicht genannter US-Vertreter behauptete im Gespräch mit Al-Jazeera: Trumps derzeitiger Fokus bestehe darin, dass Iran den Preis für den „Verstoß gegen das Memorandum of Understanding“ zahlen müsse.

Dieser Vertreter erklärte zudem, der US-Präsident beabsichtige, Iran für das zur Verantwortung zu ziehen, was er als „fortgesetzte terroristische Aktivitäten in der Straße von Hormus“ bezeichnet habe, sowie für die jüngste Tötung mehrerer US-Soldaten.

Er fügte hinzu: Die verheerenden US-Angriffe auf Iran würden fortgesetzt, bis Trump eine andere Entscheidung treffe.

Allerdings behauptete dieser US-Vertreter in einer widersprüchlichen Aussage, dass die Gespräche zwischen den USA und Iran weiterhin andauerten.