Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera räumte der Pentagon-Sprecher ein, dass seit dem 7. Juli 2026 etwa 100 Angehörige der US-Streitkräfte unterschiedlich schwer verwundet wurden.

Dieser Pentagon-Vertreter, der behauptete, dass „96 Prozent der Verwundeten zu ihren Aufgaben zurückgekehrt sind“, gestand ein, dass die meisten Verletzungen auf leichte Gehirnerschütterungen zurückzuführen seien.

Die Nachrichtenagentur Associated Press hatte zuvor eingeräumt, dass die Zahl der im Krieg mit Iran getöteten US-Soldaten auf 17 gestiegen ist.

Das US-Verteidigungsministerium hatte zuvor ebenfalls mitgeteilt, dass die Zahl der verwundeten US-Soldaten infolge der Aggression gegen Iran seit dem letzten Jahr auf 427 gestiegen sei.

Zuvor hatte das Zentralkommando der terroristischen US-Armee ebenfalls eingeräumt, dass nach iranischen Angriffen auf den Stützpunkt „Muwaffaq as-Sulti“ in Jordanien zwei US-Soldaten getötet und einer vermisst wurde.